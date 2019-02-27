«استشاري الشارقة» ينظم ندوة «الاستثمار في الإنسان حضارة المستقبل»

المصدر: الشارقة ـ البيان

سلط المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الضوء على جوانب تميز الإمارات عامة والشارقة بصورة خاصة في رعاية الإنسان، وذلك خلال ندوة بعنوان «الاستثمار في الإنسان حضارة المستقبل» أقيمت في مقر المجلس الاستشاري بحضور خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وخالد الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة وعدد من مديري الإدارات بالدوائر الحكومية.

وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام الأسبق للمجلس الوطني الاتحادي وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومنى عبدالكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.