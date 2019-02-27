«تدوير» تعرّف بمفاهيم الإبداع والابتكار في العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات، ورشة العمل التي نظمتها ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار تحت عنوان «الإبداع والابتكار.. رؤية مستقبلية».

وذلك في إطار سعيها الدائم نحو تعزيز منهجية الابتكار والإبداع في بيئة العمل بما يصب في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

جاء تنظيم الورشة التي عقدت في فندق «شانغريلا» أبوظبي على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة وذلك انطلاقاً من حرص «تدوير» على نشر وتعزيز مفاهيم الابتكار والإبداع لدى موظفيها وكافة الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال بهدف تطوير الأفكار الإبداعية بما ينسجم مع استراتيجيتها على وجه الخصوص ورؤية الإمارة بشكل عام.