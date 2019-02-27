توصية بضرورة الكشف عن الأمراض الوراثية للأزواج

المصدر: دبي - البيان

أوصى عدد من الأطباء والمتخصصين في مجال الوراثة البشرية المشاركين في ندوة «الأمراض النادرة القابلة للعلاج».

والتي نظمتها جمعية الإمارات للأمراض النادرة بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، على ضرورة اطلاع الأطباء المتابعين للحوامل والأزواج المشتبه بإصابة أجنتهم بأمراض وراثية على المستجدات العلمية والعلاجية ووضع الممارسات غير القانونية كإجهاض الأجنة المصابين بأمراض نادرة قابلة للعلاج.

وقدم المشاركون من الأطباء المتخصصين خلال فعاليات الندوة في مجال الأمراض النادرة أوراقهم البحثية بهدف التوعية بهذه الأمراض مع التأكيد على الكشف المبكر لها، والتنبيه على أحدث وأسرع الوسائل التشخيصية وأحدث الطرق والمناهج العلاجية لها، وقد قام البروفيسور أسامة الدرباشي من جامعة الإمارات بعرض شامل لهذه الأوراق البحثية.