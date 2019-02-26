توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، وتتكاثر السحب على البحر وبعض المناطق الشمالية ليلاً ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة السرعة تنشط مع السحب.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم / ساعة تصل 40 كم / ساعة. والموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والمد الثاني عند الساعة 07:22، أما الجزر الأول عند الساعة 13:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:05. وفي بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 10:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 75 40

دبي 26 18 75 45

الشارقة 26 17 80 45

عجمان 25 18 85 40

أم القيوين 27 16 75 35

رأس الخيمة 27 17 75 40

الفجيرة 30 20 70 15

العين 27 16 70 25

ليوا 27 14 80 35

الرويس 25 16 80 40

السلع 26 17 75 30

دلما 24 18 80 40

طنب الكبرى 25 17 75 45

طنب الصغرى 25 17 75 45

أبو موسى 25 17 75 45