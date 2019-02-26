يعقوب آل علي ينتج الكهرباء من الألواح الشمسية بكميات تجارية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض - تصوير: عبدالله المطروشي

المهندس المواطن يعقوب عبدالله آل علي خريج جامعة الإمارات من كلية الهندسة الكهربائية، وحاصل على ماجستير علوم البيئة وماجستير العلوم الإدارية من جامعة أبوظبي 2017.

ويعمل حاليا في شركة خاصة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تمكن من ابتكار مشروع (سولارينو لحلول الطاقة) من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية بكميات تجارية يمكن الاستفادة منها في إنارة المصانع والطرق والمنازل.

إضافة إلى تخزين الفائض أو ربطه بالشبكة الكهربائية العامة، فأنشأ محطة طاقة شمسية مكونة من ألواح شمسية ومنظمات جهد وأنظمة تحويل التيار، إضافة إلى أنظمة مراقبة ومتابعة المحطة عن بعد تمكن من حساب كمية الطاقة المنتجة وكمية الاستهلاك عن طريق استخدام إنترنت الأشياء والتقنيات الحديثة.

آل علي يوضح أن ما دفعه إلى ذلك التوجه العالمي نحو توفير الطاقة البديلة والنظيفة وبأقل الأسعار، خصوصاً في ظل تناقص المحتوى الأحفوري المتوافر من الطاقة الحالية وتخفيف الضغط على الشبكة الحكومية، متمنيا أن ينشئ في عجمان مشروع (التعاونيات الشمسية).

وهو عبارة عن إنشاء محطة طاقة شمسية كبرى بهدف إنتاج الطاقة بكميات تجارية وإدخالها الشبكة القومية من خلال مساهمة الأفراد فيه، وذلك بعد عرض المشروع في مهرجان الابتكار بجامعة عجمان خلال فبراير الجاري.

أنظمة تحكم

وقال المهندس يعقوب إن المشروع مكون من ألواح الطاقة الشمسية ومنظمات الجهد، إضافة إلى محولات التيار من تيار متردد إلى تيار مستمر، وبطاريات لتخزين للطاقة الكهربائية وأنظمة تحكم من بعد لمراقبة أداء المحطة والاستشعار لحدوث أي خلل تشغيلي أو صيانة، وأن آلية العمل تتمثل في استقبال الألواح الشمسية لأشعة الشمس خلال وصولها لأفضل درجات الإشعاع.

حيث تكون الشمس متعامدة ومشمسة في الدولة ما بين 5- 6 ساعات، ما يسهل عملية تحويل الطاقة الشمسية من خلال الألواح ومنظمات الجهد الموجودة إلى طاقة كهربائية مستمرة يمكن الاستفادة منها في تشغيل الأجهزة الكهربائية والمحركات والمصانع والمحال التجارية، إضافة إلى إمكانية تخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات واستخدامها عند الحاجة.

100 لوح شمسي

وأضاف إن تكلفة المشروع تعتمد على حجم المحطة، وأنه ينوي تطبيق المشروع في عجمان باستخدام 100 لوح شمسي، ثم التوسع إلى أن يصل العدد إلى 1000، إضافة إلى استخدام أفضل الأنظمة الحديثة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة وقليلة الأسعار، مبينا ان أسعار الألواح الشمسية تتفاوت ما بين 450- 800 درهم للوح الواحد الذي ينتج 300 واط وبحسب الجودة والكفاءة.

كما أنه سوف يستخدم تقنيات (النانو سيراميك) بهدف المحافظة على تغطية الألواح الشمسية من التأثر بالعوامل الطبيعة، لافتا إلى أنه طبق المشروع بصورة سلسة وبدون عوائق قانونية ولا فنية في كثير من المناطق الصناعية والحرة،.

لأنه تتوافر بها الأسطح والمساحات، كما أن (التعاونيات الشمسية) في حال قيامها سوف توفر الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية للأفراد المساهمين بأقل الأسعار بخلاف توزيع الأرباح عليهم، حيث سيتم بيع الكهرباء، وسوف يكون الأول من نوعه في الإمارات، كما أنه يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة.

وبين يعقوب أن العمل في مشروع إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية بدأ منذ أغسطس الماضي بتطبيق افضل الممارسات الموجودة، كما تم عرضه في مسابقة جامعة الشارقة للابتكار، وفي الجامعة الأمريكية ضمن مركز ريادة الأعمال وفي جامعة نيويورك بأبوظبي، ومن ثم بمركز الابتكار في جامعة عجمان.