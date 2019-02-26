«حماية الدولي» يشارك في شهر الابتكار

المصدر: دبي - البيان

شاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي، بمنصة شرطة دبي المشاركة في شهر الإمارات للابتكار في منطقة «سيتي ووك»، المنعقد بالفترة من 22 حتى 28 فبراير الجاري، وتنظمها الجهات الحكومية بالإمارة تحت شعار «فكر وأثر».

وتتضمن المشاركة برامج مختلفة ومتنوعة ينفذها المركز أبرزها البرامج الطلابية والمجتمعية الإبداعية، إضافة إلى تعريف الجمهور بآلية التواصل مع أفراد المجتمع من أجل توعيتهم بأضرار المخدرات وأثرها السلبي على أفراد الأسرة والفرد.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إننا حريصون دائماً على الوجود بالفعاليات المجتمعية من أجل الالتقاء بأفراد المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات ومخاطرها والأثر السلبي على متعاطيها وانعكاس ذلك على أسرته ومجتمعه.

ولهذا فمركز حماية الدولي سعى لأن يُكوّن لنفسه قاعدة معلوماتية لكل فئات المجتمع من أجل رسم صورة بيانية واضحة لاحتياج المجتمع لمحاضرات أو لورش عملية، أو لدورات لتنمية مهاراتهم الحياتية التي يتعرضون لها حين يكون أحد أفراد الأسرة مُتعاطياً أو على وشك الوقوع في براثن المخدرات.

كما أوضح العميد عيد حارب أن فريق عمل منصة حماية يقوم من خلال لقائه بأفراد الجمهور بنشر آلية التواصل مع الرقم المجاني لشرطة دبي، وهو 901، والإشارة إلى ملاحظاتهم أو اشتباههم بأي سلوك أو أمر يتعلق بالمخدرات، وسوف يتم التعامل مع المعلومة بسرية تامة، إضافة لتعريفهم بالمادة 43 من قانون المخدرات الإماراتي التي تعفي المدمن من العقوبة إذا تقدم بنفسه أو بواسطة أحد أفراد أسرته للنيابة العامة أو لأحد المراكز المختصة لتلقي العلاج اللازم.