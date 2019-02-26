مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنظم فعاليات ابتكارية متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في شهر الإمارات للابتكار 2019 برنامجا شاملا من الفعاليات والأنشطة المتميزة ضمن شهر الإمارات للابتكار في مقر المؤسسة وخارجها، بالإضافة إلى مبادرات مبتكرة موجهة لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الموظفين.

وذكر عمر عبدالرحمن أهلي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي أن المؤسسة أعدت مبادرات مبتكرة لتحقيق أفضل مستويات التفاعل مع الموظفين والمتعاملين بهدف تلقي وتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة.توعية

وأشار أهلي إلى أن أهم الفعاليات التي تم تنظيمها شملت منشورات توعوية ومسابقات عن الابتكار ورشة «منصة ابتكر» وهي عبارة عن ورشة عمل عن المنصة التفاعلية الأولى من نوعها، والتي تم تطويرها من قبل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لنشر ثقافة الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات.

حيث سيتم تكريم أول 10 موظفين مشاركين يحصلون على شهادات إتمام المساق واحتسابها ضمن ساعات التدريب لديهم وورشة منهجية «ليغو» وهي طريقة ممتعة ومبتكرة وعملية من خلال التعبير عن المجسمات بعد بنائها، ما يعني تشارك عدة حواس أثناء عملية التدريب والتدريب باللعب.