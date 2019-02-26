«كهرباء دبي» تعرض ابتكاراتها ومشروعاتها المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

عرضت هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار2019» في مقر الهيئة الرئيس طائرة بدون طيار لفحص ألواح الطاقة الشمسية.

والكشف عن الأعطال دون تدخل بشري، و«نظام إعادة تدوير الطاقة»، الذي يعمل على تحويل الموجات والأشعة تحت الحمراء والضوضاء الصادرة من الأجهزة الكهربائية إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها في الأجهزة التي تستهلك قدراً ضئيلاً من الطاقة، وكاميرا عالية الدقة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي تستخدم في بناء نماذج ثلاثية الأبعاد لمشروعات الهيئة وقياس حجم التقدم المحرز.

ومكيف للهواء يستخدم طاقة أقل بنسبة 70-80% مقارنة بالمكيفات العادية، وتوربين غازي حطم الرقم القياسي العالمي للعمل دون توقف عبر إعادة هندسته، وجهازاً للقياس الكهربائي للألواح الشمسية لتحديد التشققات في ألواح الطاقة الشمسية.

وافتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، يرافقه النواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، أنشطة وفعاليات «أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار». وتستمر الفعاليات حتى الخميس 28 فبراير الجاري في كل من مبنى الهيئة الرئيس، ومجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي.

وتنظم الهيئة 25 ورشة عمل في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة.ركيزة أساسية

وقال سعيد الطاير: «يعد الابتكار ركيزة أساسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانسجاماً مع رؤية الهيئة مؤسسة عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة».