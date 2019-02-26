«نيابة دبي» تشجّع الإبداع في «حوار مع مبتكر»

المصدر: دبي - البيان

تواصل النيابة العامة في دبي أنشطتها وبرامجها بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار الهادف إلى نشر ثقافة الابتكار في ممارسات العمل وتشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار.

حيث ألقت الضوء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي على أحد الابتكارات النادرة في مجال العمل من خلال فعالية «حوار مع مبتكر» بحضور المستشار محمد رستم بوعبدالله المحامي العام، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، وعدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة.

وخلال الحوار، تناول المبتكر الرائد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، رئيس قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مسيرته في مجال الابتكار وعرض اختراعه غير المسبوق في مجال البصمات الوراثية، وحصوله على براءة اختراع في «البصمة الوراثية الذكرية».

حيث أتى هذا الابتكار بنتائج إيجابية وفاعلة في ممارسات العمل بعد أن تم تطبيقها في قضايا محلية مختلفة وطبقتها عدد من الدول في مختبراتها الجنائية.

وحث الغافري الحضور على أهمية الابتكار في العمل وأكد أن الابتكار هو مسؤولية جميع الموظفين من خلال تقديم ابتكارات تسهم في تحسين العمل خصوصاً في ظل قيادة حكيمة تقوم بالدعم اللامحدود.