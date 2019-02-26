ثاني الزيودي يشيد بجهود محاكم دبي في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، بالجهود التي تبذلها محاكم دبي في مجال الابتكار والتميز الحكومي واعتمادها كقيمة مؤسسية مهمة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في غرس شجرة التسامح خلال الاحتفال.

جاء ذلك خلال قيام معالي الزيودي، وطارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، بغرس شجرة التسامح، ضمن فعاليات نادي المبدعين بمحاكم دبي لأسبوع الابتكار، الذي يهدف إلى دعم الرؤى والأفكار الإبداعية لدى المؤسسات والأفراد في المجتمع.

وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة على مستوى الدولة بما يترجم على أرض الواقع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو بناء مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا. وقال معاليه: «إن اختيار شجرة الغاف شعاراً لعام التسامح يضفي المزيد من الزخم على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات لزيادة الرقعة الخضراء بالاعتماد على النباتات المحلية، وفي مقدمتها شجرة الغاف».

دعم

وذكر طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن «شهر الإمارات للابتكار» يدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مواكبة توجهات القيادة الرشيدة بالإمارات في تحويل الابتكار لأسلوب حياة.

وأشار محمد العبيدلي رئيس فريق نادي المبدعين بمحاكم دبي، إلى أن فعالية «ماراثون الابتكار» عمل على إعداد ورش عملية في مفهوم الابتكار الإماراتي، تحت تجارب إماراتية، تناولوا تجاربهم حول ابتكار الأفكار الجديدة.