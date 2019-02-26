«صحة دبي» تطبّق نظام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، خلال مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار، عن تطبيقها لنظام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المالية «مساعد»، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتسهيل على الموردين وتبسيط إجراءات اعتماد وصرف الفواتير وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات وبما يساهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

جهود

وأكد عبد الرحمن سلطان مدير إدارة الشؤون المالية في الهيئة أهمية هذا النظام الذي يأتي استخدامه ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021.

تواصل

وقال مدير إدارة الشؤون المالية في الهيئة إن النظام الذي يعمل على مدار الساعة سيساهم بشكل فاعل في تعزيز وتسهيل التواصل بين الهيئة والموردين، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيض الوقت المستغرق لمراجعة ومعالجة الفاتورة من 15 دقيقة إلى دقيقتين فقط، وتخفيض كلفة مراجعة الفواتير المالية.