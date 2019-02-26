«إسعاف دبي» و«إرادة» يعززان الدور الوقائي للإدمان

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل لتعزيز الدور الوقائي للإدمان على المخدرات وإيجاد بيئة آمنة وإنجاح مبادرة (مسموح) التي اطلقها المركز عام 2019 وقع الاتفاقية خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل.

ونصت مذكرة التفاهم على أنها ستكون إطارا للتعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال تأهيل المدمنين والتسويق لبرامج مكافحة إدمان المخدرات، وتحقيقا لهذه الأهداف يوفر مركز إرادة مائة بخاخ من نوع نركان مجانا لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لاستخدامها في علاج حالات الإدمان، إضافة الى تدريب المعنيين على طريقة استعمال الدواء.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن الالتزام المجتمعي والتواصل مع الشركاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة ورفع الطاقة الخدمية.