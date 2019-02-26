افتتاح النسخة الثانية من قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

افتتح مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، فعاليات قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية بنسختها الثانية تحت عنوان «مستقبل التنقل والابتكار»، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي.

وذلك بحضور لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى الدولة، وراجا رابية القنصل الفرنسي، وباتريك بيلاتا مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون المركبات ذاتية القيادة، وبمشاركة 65 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص الفرنسيين من داخل الدولة وجمهورية فرنسا.

وأوضح مطر الطاير أن القمة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجتمع الأعمال الفرنسي وترسيخ العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين في مجالات التنقل ذاتي القيادة، ومستقبل التنقل، والتمويل المبتكر للمشاريع، والبيانات الضخمة، لا سيما أن الهيئة ستنظم في شهر أكتوبر المقبل مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.

وأكد أن حكومة دبي توفر بيئة استثمار مشجعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التنموية التي تنفذ في إمارة دبي، وأن هيئة الطرق والمواصلات طورت استراتيجية متكاملة للاستثمار تتضمن برامج استثمارية متخصصة من ضمنها برنامج التمويل البديل لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل.

كما وضعت سياسة متكاملة للشراكة مع القطاع الخاص، وآلية دراسة وتنفيذ مثل تلك المشاريع ونطاق عملها لتكون المرجع في إعداد وتطبيق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

تجارب

وأضاف: «تقدر قيمة المشاريع التي تنفذها الشركات الفرنسية بنحو 14 مليار درهم، ومن أهم المشاريع التي نفذتها الشركات الفرنسية، مشروع ترام دبي، ومركز التحكم الموحد، وحالياً يقوم تحالف «إكسبولينك» بتنفيذ مشروع مسار(2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو».

، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات لديها تجارب وممارسات رائدة في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي لودفيك بوي، أن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي، أظهر قوة الشراكة الإماراتية الفرنسية في تنفيذ هذه القمة حول مستقبل التنقل والإبداع عبر تبادل أفضل الممارسات في مجال التنقل الذكي مما ينتج عنه بيئة مواتية لنمو التجارة والاستثمار.

فيما أكد باتريك بيلاتا، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون المركبات ذاتية القيادة، أن فرنسا تعمل على تحويل نظامها البيئي بما يتلاءم مع الصناعات والخدمة المصاحبة.

حيث تسعى إلى تنفيذ العديد من مشاريع المركبات الكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، والبنية التحتية اللازمة، والنقل المشترك باستخدام أنظمة المحاكاة والتطبيقات، وأنه يمكن للشركات دعم عملية التحول في دبي.

فعاليات

وقد تضمنت فعاليات قمة تنمية الأعمال الإماراتية والفرنسية جلستين حواريتين، الأولى بعنوان «التحول التجاري في سياق المواصلات العامة» شارك فيها إبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بهيئة الطرق والمواصلات، وصوفي حسان، رئيس قسم الإبداع في شركة راتب ديف، وجيلوم مارتينيتي، عضو مجلس إدارة سيتيو ورئيس قسم البيانات في مؤسسة راتب دي

فيما جاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان «مستقبل التنقّل: الرقمنة والمركبات ذاتية القيادة» وضمت أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المواصلات الذكية والمستدامة بهيئة الطرق والمواصلات، وبيير شافير، نائب أول في مجموعة تيلس، وأرنولد موليني، نائب الرئيس لخدمات التنقل في مجموعة رينو، وأرنولد فيتو، نائب مدير أنظمة النقل ذاتي القيادة في شركة ترانسديف، وأرنولد روالت، نائب الرئيس للمبيعات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة نافايا.