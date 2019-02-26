محمد الشرقي: الاستثمار في الكوادر الوطنية يسهم بصناعة المستقبل

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار الأمثل بالكوادر الوطنية، وتسخير كافة الجهود التي تسهم في دعم كفاءات الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة لإعداد جيل يساهم في صناعة المستقبل.

مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في الاهتمام بالكفاءات والكوادر الإماراتية الصاعدة ودورهم بالمساهمة في عملية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لـ 13 طالباً مشاركاً من مدارس الفجيرة بجائزة الطالب المبتكر التي ينظمها مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في الفجيرة بالتعاون مع المنطقة التعليمية في الإمارة، وذلك في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة.

واستمع سموه لشرح موجز من المكرّمين عن مشاركاتهم في الجائزة وأهميتها في خلق روح الإبداع والمنافسة لديهم ووزّع شهادات التكريم عليهم.

ومن جهته شكر المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على دعمه للقطاع التعليمي في الإمارة وتشجيعه الدائم للإبداع والابتكار للطلبة المتفوقين.

حضر التكريم سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبد السلام الخلايلة الأمين العام لمجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وعائشة اليماحي نائب رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية.