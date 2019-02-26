«الصحة» تسحب التشغيلة 0621 من عقار بروفينال 100

المصدر: دبي - البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب التشغيلة 0621 من المستحضر الصيدلاني بروفينال 100 للشركة المصنعة جلفار، لأنه غير مطابق للمواصفات القياسية، علما بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة.

وطلبت الوزارة من المورد سحب التشغيلة من المنتج المذكور من القطاعين العام والخاص، كما طالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلة إن وجدت لديهم، كما طالبت جميع الصيدليات التوقف عن صرف التشغيلة أو إعادتها إلى المورد. وناشدت الوزارة كافة فئات المجتمع بعدم التردد في التواصل مع الوزارة في حال وجود مضاعفات جانبية جراء الاستخدام.