«شؤون مجلس الوزراء» تطلق برنامج بناء قدرات موظفي الحكومة المصرية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، البرنامج التدريبي الأول لبناء قدرات مجموعة من الموظفين الحكوميين في القاهرة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، الهادفة لتحديث العمل الحكومي ومشاركة التجارب الناجحة وتعزيز قدرات الموظفين وتطوير مستويات الأداء وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتعزيز جودة الخدمات بما يسهم في تحقيق سعادة المتعاملين.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء القدرات الحكومية وتحسين معايير الحوكمة من خلال الاستفادة من الخبرات في مجال تحديث العمل الحكومي، ويشمل تدريب الموظفين في عدد من الجهات الحكومية المصرية، وتأهيلهم في مجالات تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية، بالتركيز على استراتيجية الحكومة المصرية في تطوير خدماتها ورفع كفاءة الموظفين لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ويتناول البرنامج التدريبي في أولى ورش العمل محاور استراتيجية مصر للاستدامة، ومنهجية وإطار تطوير الخدمات الحكومية.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية لتحديث العمل الحكومي بين الإمارات ومصر تنظيم سلسلة من المبادرات والورش التدريبية على مدار العام، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع، وقد شهدت الشراكة في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وعقد مؤتمر مصر للتميز الحكومي، وتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة.