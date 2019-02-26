«صحة» تختبر جاهزية منشآتها للتعامل مع انتشار الأوبئة

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تمرين الجاهزية 2019، بهدف اختبار قدرة الشركة ومنشآتها على التعامل مع انتشار أوبئة التي تستدعي تفعيل خطط الدعم مثل خطة زيادة السعة الاستيعابية، وخطة الاستجابة للأوبئة، والتي تقع ضمن تفعيل كامل لخطة صحة للاستجابة للطوارئ.

وأكد راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية أن شركة «صحة» ومنشآتها الطبية تتبنى العديد من البرامج والمبادرات، التي تمكنها من بناء مستويات مرونة عالية للتصدي للطوارئ والأزمات والكوارث، وتضمن استمرار قدرتها على تقديم الخدمات الصحية الحيوية في جميع الظروف والتحديات المتوقع حدوثها.

وقال: إن شركة «صحة» تضع خطط الطوارئ، وإجراءات التعامل مع الطوارئ والأزمات بناء على تحليل علمي، تماشياً مع رؤيتها «الريادة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة».

وأضاف راشد القبيسي أن جميع الطواقم العاملة في «صحة» الطبية والفنية والإدارية أثبتت جاهزيتها، وقدرتها الفائقة على التعامل مع الحالات الطارئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مروان الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة «صحة»، أن الشركة تحرص على أن تكون منشآتها وطواقمها الطبية والفنية والإدارية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الطوارئ .