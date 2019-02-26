«الصحة»: 8% من الممرضين العاملين في الوزارة مواطنون

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أفادت الدكتورة سمية البلوشي، مديرة إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إجمالي الكادر التمريضي العامل في مستشفيات الوزارة يقدر بـ4200 ممرض، بينهم 336 ممرضاً مواطناً، أي بنسبة 8%.

وأوضحت أن الوزارة تتحمل تكاليف الرسوم الدراسية والسكن والمواصلات، إضافة إلى تقديم مكافئات شهرية بقيمة 4500 درهم، على أن يتم تعيين الطلاب في أحد المستشفيات التابعة للوزارة بعد التخرج.

وأضافت: يوجد حالياً 750 طالباً على مقاعد الدراسة على مستوى الدولة، منهم حوالي 260 طالباً حاصلين على منح دراسية من قبل الوزارة، وتم تعيين 45 متخرجاً 2018، ومن المقرر تخريج 11 ممرضاً في نوفمبر المقبل، وسيتم البدء بإجراءات التعيين مباشرة.

وأوضحت، على هامش انضمام دولة الإمارات رسمياً إلى حملة «التمريض الآن»، بالتعاون مع المجلس الدولي للتمريض (ICN) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) أن رعاية ومتابعة الطلاب لا تقتصر على الجانب المادي فقط، وإنما يتم التركيز عليهم والاهتمام بهم بشكل خاص خلال العامين الأول والثاني من مزاولتهم للمهنة، وهي أهم فترة لجذبهم للبقاء في المجال.