محمد بن زايد: الإمارات تأسست على نهج التسامح ودعم تنمية الشعوب

المصدر: أبوظبي، عواصم ــ وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالتين خطيتين إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تضمنتا توجيه الشكر إليهما بمناسبة زيارتهما إلى دولة الإمارات ومشاركتهما في لقاء الأخوة الإنسانية وتوقيعهما على وثيقة الأخوة الإنسانية.

إلى ذلك، أكد سموه أن الإمارات تأسست على نهج ثابت من التسامح والتآلف والتعاون واحترام ثقافات وشعوب العالم كافة، والتي تعد من المقومات الأساسية لتحقيق تنمية الأمم وازدهارها وتقدمها ومستقبل أفضل لأجيالها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس سام برونباك، سفير شؤون حــرية الأديان في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه معه التعاون بين البلدين في مجال تعزيز ثقافة التسامح والتعايش.

كما استقبل سموه المشاركين في أعمال الملتقى الأول للملحقين العسكريين، وأكد سموه أن ممثلي الدولة من السلك العسكري في الخارج هم جسور للتواصل الإنساني والثقافي، ولهم دور وطني في تعزيز أوجه التعاون مع مختلف دول العالم.

وقدم سموه واجب العزاء إلى حميد وخليفة عبدالله محمد المسعود المحيربي في وفاة والدهما عبدالله المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وذلك خلال زيارة سموه أمس مجلس العزاء في مجلس البطين بأبوظبي.

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