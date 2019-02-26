سعود القاسمي: الإمارات من أفضل دول العالم في الأمن والأمان

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تعد من أفضل دول العالم في مجال الأمن والأمان، مشيداً بالجهود المبذولة في تعزيز مبادرات رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان على مستوى الدولة عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جهود وزارة الداخلية التي عملت على ترسيخ الشعور بالأمان وحققت مؤشرات قياسية في الأداء بما ينسجم مع خطط الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي المشرف على المؤشر الوطني للشعور بالأمن والأمان في وزارة الداخلية والوفد المرافق لهما.

نتائج

واطلع سموه خلال الزيارة على نتائج ومؤشرات الشعور بالأمن والأمان خلال العام 2018، مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول الممارسات المحلية والعالمية والإمكانات المتوافرة لتعزيز مؤشر الشعور بالأمن والأمان.

ووجه سموه بتقديم الدعم اللازم وتسهيل العقبات لتطوير مؤشر الشعور بالأمان والارتقاء به نحو التنافسية والاستعداد الدائم لتأهيل الكوادر الشرطية لتكون جاهزة للتعامل مع معايير التميز التي تعزز الشعور بالأمن.. كما وجه بوضع مؤشر الشعور بالأمان ضمن أهم الأولويات في الإمارة وتلبية احتياجات المجتمع في كل ما يتعلق بدعم مستوى الشعور بالأمان ووضع المشاريع الجديدة الداعمة للمؤشر في إمارة رأس الخيمة.

تثمين

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة هذه الزيارة التي تهدف إلى مناقشة وتعزيز مبادرات رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان خلال العام 2019 في إمارة رأس الخيمة وفقاً لمحددات وأولويات الأجندة الوطنية للإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الدولة الأولى عالمياً في مستوى الشعور بالأمان.

ومن جانبه أكد اللواء علي عبدالله بن علوان أن هذه التوجيهات السامية والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب الدعم المقدم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هي الدعائم الأساسية التي تمكنت من خلالها شرطة رأس الخيمة من ترسيخ الأمن والاستقرار في الإمارة والوصول إلى أرقى المراحل من التقدم في مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في المجال الشرطي والأمني.