مواطنون: ابن الإمارات أغلى الثروات

المصدر: دبي - متابعة: قسم المحليات

أكد مواطنون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال السنوات الست القادمة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

ورفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألفاً، ورفع قيمة قروض مساكن المواطنين من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم، يترجم الحرص التام على توفير أسباب العيش الكريم والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.

كما أن قيادتنا الرشيدة تؤكد بمبادراتها كل يوم أن المواطن الإماراتي هو أغلى ثروات الوطن.وقال حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الخطط الجديدة لإسكان المواطنين، يأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

كما تسهم في استقرار وراحة المجتمع، مشيرا إلى أن المجمعات السكنية الجديدة تريح المواطن من أمور كثيرة منها متابعات شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والجهات المختصة بالبناء، إضافة إلى ابتعاد المواطنين عن القروض البنكية.من جانبه قال علي راشد القرص:

»لقد غدت دولتنا الحبيبة بمبادرات القيادة الرشيدة وبما تحقق على أرضها من إنجازات محط أنظار العالم، ونموذجاً يحتذى في تحقيق التنمية وبناء الاقتصاد«، مشيراً إلى أن المبادرات تتلاحق يوماً بعد آخر من أجل ترسيخ مبدأ السعادة لدى شعب الإمارات، وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة.

لافتاً إلى أن تلك المبادرات القيمة، تؤكد مبدأ التكافل الاجتماعي للجميع. بدورها أكدت عفراء لوتاه، اعتزازها بالقيادة الرشيدة، وحرصها على تلبية احتياجاتهم.

مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في توفير الحياة المستقرة لآلاف المواطنين المستفيدين، معتبرة أن الأمر ليس بالغريب على قيادتنا الرشيدة التي عودت أبناءها على أن تكون مصدراً دائماً لكل الخير والسعادة، وأن تتلمس جميع احتياجاتهم، وتذلل الصعاب التي تقف في طريقهم للوصول للعيش الكريم.

جهود

كما أشاد المواطن حمد الشامسي بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، واصفاً قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية ورفع قروض مساكن المواطنين، بأنه أمر يبعث في النفس الفخر والاعتزاز بقيادتنا الكريمة.

فتوجيهات سموه تجسد حرصه الكبير على تسخير الإمكانات، لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن وتأمين استقرارهم الأسري، من خلال توفير السكن الملائم لكل أسرة، وبما ينسجم مع رؤية سموه التي تجعل من الإنسان محوراً وأولوية للتنمية في دولة الإمارات،»ولا يعد هذا القرار بالأمر الغريب على قيادتنا الرشيدة، التي اعتدنا منها دائماً على دعم المواطن«.

عطاء

كما أثنى خميس الكندي على مكرمة القيادة الرشيدة السامية، قائلا بأنها تصب في مصلحة الشعب الإماراتي، وتحقق لهم كل سبل الرفاهية والأمان، وأوضح أن هذه القرارات، تأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة، من خلال توفير السكن الملائم لكل أسرة في بيئة سليمة ومستقرة.

أيضاً قالت هبة الفطيسي:»إن مبادرات وقرارات ومكرمات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تترجم بلا شك الحرص التام على توفير أسباب العيش الكريم والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين وفي مقدمتها المسكن، فكل مواطن على أرض دولة السعادة لا يأمل إلا بحياة كريمة وبمستوى عال من الرضا«.

كما ثمن محمد العامري، مبادرة القيادة الرشيدة الحريصة على تحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين، وتعزيز أسس الاستقرار الذي ينعكس على الأسر ويساعد على ترابطها.