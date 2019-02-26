سلطان الخرجي: خير دليل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض

أكد سلطان بن راشد الخرجي، عضو مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين ورفع سقف راتب المستحقين للسكن من 10 آلاف إلى 15 ألفاً.

وكذلك رفع قروض الإسكان في المجمعات السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم لخير دليل على مدى اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكافة المواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم، إضافة إلى سعيها لتوفير أقصى درجات الاستقرار السكني والوظيفي من خلال تلك الخطط التي تم اعتمادها وتهدف إلى توفير المساكن العصرية التي تلبي طموحاتهم.

إسعاد الشباب

وأضاف أن اعتماد المساكن العصرية للمواطنين وتوفيرها يخفف عن الشباب الأعباء المالية في تشييد المباني وبالتالي يبعدهم عن شبح الديون التي تؤثر على حياتهم واستقرارهم، كما أن كافة المبادرات التي يتم إطلاقها تعمل على تأمين العيش الكريم لكافة المواطنين، كما أن كافة المبادرات والمشاريع الحكومية التي تنفذ للمواطنين تكمل بعضها البعض، إضافة إلى أنها أتت لتتلمس احتياجاتهم في كافة القطاعات، وخاصة توفير المسكن والكهرباء والماء والطرق، الأمر الذي من شأنه أن يوفر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ما يدفعهم للاستغناء عن البنوك ومن ثم الوقوع في براثن الديون التي تنهكهم.