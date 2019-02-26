أعضاء بـ«الوطني»: خيارات متنوعة تعزز مفهوم السعادة الحقيقي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أشاد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خططاً جديدة لإسكان المواطنين بـ32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين حتى العام 2025.

مشيرين إلى أن مشاريع مساكن المواطنين تعد أحد المقومات الرئيسة الرامية إلى الارتقاء بمعايير حياة المواطنين من خلال إرساء مجتمعات متكاملة وتوفير خيارات سكن متنوعة تلبي متطلبات العائلات الإماراتية على أكمل وجه، ومؤكدين أن الخطط الجديدة تعزز مفهوم السعادة الحقيقي.

وعبر مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عن مشاعر الحب والامتنان للقيادة الرشيدة على إسعاد شعب الاتحاد، مؤكداً حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومواكبة التطورات ومراعاة المتغيرات في الظروف الاقتصادية.

وأكد بن غليطة أن تلمس احتياجات المواطن من خلال الزيارات الميدانية والمسوحات الإحصائية دائماً ما يساهم في تعديل وتطوير التشريعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن المجلس الوطني الاتحادي دائماً ما يقوم بمناقشة احتياجات المواطنين في جلساته والتوصية بتطوير وتعديل الدعم ليواكب المتغيرات الاقتصادية مما يضمن استدامة سعادة المواطنين وتطوير الخدمات لهم.

وأشار حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن اعتماد الخطط الجديدة لإسكان المواطنين جاء ليترجم تلمس القيادة الرشيدة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتضخم وتحصين المواطنين منها حتى لا تنعكس سلباً عليهم، كما تعكس في الواقع مدى حرص القيادة العليا على توفير السكن المناسب للمواطن، باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق الاستقرار المنشود له ولأسرته، وتشجع الشباب على الزواج، وتأسيس أسر صغيرة آمنة مستقرة.

وأوضح أن المجلس سعى لتبني التوصيات التي تخص سكن المواطنين خلال مناقشة سياسة الإسكان استجابة لاحتياجات المواطنين، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على مبادراتهم الخيرة تجاه أبناء وطنه، ومتابعتهم للخطوات والمشاريع كافة التي تهدف إلى تحقيق جميع الغايات وآمال الشعب الإماراتي، والتي تدخل في صلب اهتمام القيادة العليا.

أكد سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن اعتماد الخطط جاء ليعبر عن قراءة قائد ميداني مطلع على أدق التفاصيل في الأسرة الإماراتية وما في داخلها، والسعي دائماً لتحقيق مفهوم السعادة الحقيقي، مشيراً إلى أن خطط الإسكان الجديدة تدل على النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوفير سبل الحياة السعيدة والكريمة لأبنائهم المواطنين وتحقيق الأمن الأسري في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والصحية والزراعية والعلمية وغيرها.

وأشار الشحي إلى أن الأمر ليس بجديد على القيادة الرشيدة للدولة والتي دائماً تتبنى مبادرات تدخل السرور والبهجة على أبنائها المواطنين، تأكيداً لسيرها على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وثمن مطر بن عميرة الشامسي عضو المجلس الوطني، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين، مؤكداً أن القرار يترجم رؤية القيادة الحكيمة، لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات، وأنها تسير وفق النهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، التي تحققت وما زالت تتحقق على يد أبنائه الذين يتبعون نهجه ورؤيته الثاقبة.

وأفاد الشامسي أن الأيادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أثمرت عن نهضة شاملة في كافة القطاعات والميادين وحققت نقلة نوعية لسبل العيش في المنطقة بما يسهم في دعم خطط التنمية المتوازنة، من أجل تحقيق مزيد من الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.