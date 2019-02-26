وزير تطوير البنية التحتية لـ «البيان»: اعتماد الخطط الإسكانية عيد حقيقي للمواطنين

المصدر: دبي - رامي عايش

وصف معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال الست سنوات المقبلة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

هو بمثابة عيد حقيقي بامتياز، وهو الخير بعينه، والبشرى التي أسعدت جميع أبناء الدولة، مؤكداً أن تفاعل سموه مع احتياجات وتطلعات أبناء شعبه، ليس له نظير، ولا يمكن لأحد أن يحيط به.

وأكد معاليه لـ«البيان» أن المجمعات المشمولة في الخطة الإسكانية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، وعددها 34 ألفاً، تشمل مجمعات سيتم استحداثها بالكامل لمستحقيها والإعلان عنها في وقتها، إضافة إلى مجمعات أخرى تصاميمها ومخططاتها جاهزة.

ومنها أيضاً مجمعات في مرحلة التنفيذ الأولى»، مشيراً إلى أن المجمعات السكنية التي أعلن معاليه عن إطلاقها أمس في منطقة العوير بدبي ومنطقة السيوح 16 بالشارقة وفق أعلى معايير البناء المستدام، يتجاوز عددها ألف وحدة سكنية، وأن مجلس إدارة البرنامج سيناقش في اجتماعه غداً الخطة الكاملة لتنفيذها والمراحل الزمنية المتعلقة بها.

وقال: «قرار التنفيذ أصبح الآن في حوزة مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، خصوصاً بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد الخطة الإسكانية للفترة المقبلة، ولإعطائنا الضوء الأخضر للمباشرة بها على مراحل، وسنناقش في اجتماع مجلس الإدارة طريقة تنفيذ هذه التوجيهات».

رفاه

وأضاف معاليه أن تحقيق الرفاه السكني وتقديم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تسعد المواطنين من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية، أمران في صلب اهتمام قيادتنا الرشيدة، ولما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المجمعات السكنية خلال جولة سموه أمس، استفسر من مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول الخطة المستقبلية للبرنامج لإسكان المواطنين خلال الخمس سنوات المقبلة.

والقيمة الفعلية لأغلى مسكن داخل هذه المجمعات، ولما علم سموه أن البرنامج لديه دراسة باحتياجات المواطنين من المجمعات السكنية بما يعادل 34 ألف وحدة بتكلفة 32 مليار درهم للفترة المذكورة، وجه بالبدء في تنفيذ هذه الاحتياجات، وأعلن سموه عن اعتماد هذه الخطة الإسكانية وأمر بالمباشرة في تنفيذها على الفور وعلى عدة مراحل.