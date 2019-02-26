192.7 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في عام زايد

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية بيت الخير نتائج إنفاقها المالي على المشاريع الخيرية للعام الماضي، الذي بلغ 192.7 مليون درهم، منها نحو 87 مليوناً أنفقت من أموال الزكاة، و105.5 «أخرى» من أموال الصدقات، فيما بلغ عدد الحالات والأسر المستفيدة من المساعدات 52717 أسرة وحالة.

وقال خليفة جمعة النابودة، نائـب رئـيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة التنفيذية في «المجلس» لـ«البيان»: إن مجموع نفقات الجمعية منذ تأسيسها قبل 30 عاماً وحتى نهاية العام الماضي وصل إلى ملياري درهم، منها مليار أنفق في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن الجمعية التي ترفع شعار «من الإمارات وإلى الإمارات» تفخر بما قدمت من مساعدات داخل الدولة، وتعتز بثقة المحسنين والداعمين وتثمن تعاونهم المستمر مع الجمعية، حتى حققت هذه النتائج بالشراكة مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما هيئة آل مكتوم الخيرية.

وعلى رأسها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، مؤسس الهيئة وراعيها، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة.

مشروع أمان

وبيّن النابودة أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بالأسر المتعففة المواطنة والأسر محدودة الدخل، إذ أنفقت من خلال برنامج «أمان» الذي يقدم المساعدات النقدية بشكل شهري لـ 2443 أسرة، مبلغ 65.4 مليون درهم، شاملاً أسر الأيتام، وأسر أصحاب الهمم، والدعم الغذائي الشهري.

وأضاف النابودة أن «بيت الخير» أسهمت أيضاً في دعم الاحتياجات التعليمية لأبناء الأسر بقيمة 6.8 ملايين درهم، من خلال توفير القرطاسية بقيمة 1.3 مليون درهم، وتقديم مساعدات للطلبة الجامعيين وتسديد الرسوم عن الطلبة المعسرين من خلال مشروع تيسير لدعم الطلبة بقيمه 5.5 ملايين درهم.

«فرحة»

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجمعية عملت على إسعاد الأسر من خلال برنامج «فرحة» الذي أُنفقَ بموجبه 12 مليون درهم على مشروع المير الرمضاني، زيادة على توزيع 1.6 مليون درهم زكاة فطر.

كما قدمت الجمعية من خلال هذا البرنامج لأبناء وبنات الأسر مساعدات نقدية، لإسعادها في عيدي الفطر والأضحى من خلال مشروع العيدية بقيمة 16.4 مليون درهم، ومشروع كسوة الملابس بقيمة 7 ملايين درهم، كما تم تقديم لحوم الأضاحي في العيد الكبير بقيمة 1.2 مليون درهم.

وأشار النابودة إلى أن الجمعية قدمت مبالغ لإسعاد الفئات الخاصة كالأيتام، إذ نظمت لهم في عام زايد رحلتي عمرة، ورحلة لأذربيجان للمتفوقين منهم، حيث بلغ ما أنفق على النشاطات الترفيهية لهم 1.4 مليون، إضافة إلى ما أنفقته الجمعية لكفالة ودعم أسر الأيتام بقيمة 10.8 ملايين درهم.

كما أنفقت على إسعاد أصحاب الهمم وتوفير احتياجاتهم الطبية والحركية مبلغ 1.3 درهم، وقدمت نحو نصف مليون درهم لإسعاد كبار المواطنين، ليصل ما أنفقته الجمعية على الأسر نحو 155 مليون درهم.

الأسر المحتاجة

وتابع خليفة جمعة النابودة أن «بيت الخير» قدمت مساعدات غذائية للأسر المحتاجة، بلغت قيمتها 7.1 ملايين درهم، وأنفقت على مشروعها الجديد «نسك» الذي وزّع على الأسر عقائق ونذوراً، نحو 264 ألف درهم، إضافة إلى المبالغ التي أنفقت على مشروع إطعام الطعام، والتي بلغت 2.6 مليون درهم.

حيث تم توزيع مئة ألف وجبة على المستحقين، إضافة إلى إنفاق مبلغ 3.9 ملايين درهم على مفاطر رمضان التي وزعت 511.815 وجبة إفطار، من خلال نحو 40 خيمة ومسجداً ونقطة توزيع.

وحسب النابودة، فإن الجمعية لم تكتفِ بالإنفاق على مشاريعها، بل قدمت الدعم لبعض الجمعيات والجهات الخيرية، ما قيمته 2.2 مليون درهم، وأنفقت على المتطوعين في أعمال الجمعية الخيرية أكثر من 12 مليون درهم، كما أنفقت من عائد استثمار أوقافها التي وصل عددها إلى 20 وقفاً مبلغ 5.8 ملايين درهم.