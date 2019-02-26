مجموعة إيمك للاستثمار تدعم صندوق الوطن بـ 10 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن صندوق الوطن عن تلقيه مساهمة من مجموعة إيمك للاستثمار (EMIC)، وذلك دعماً لجهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاستراتيجية، بما ينسجم مع التطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط ببناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وستقوم شركة ايمك للاستثمار بتقديم 10 ملايين درهم لصندوق الوطن، حيث ستضاف هذه المساهمة لمحفظة الصندوق في تنمية المواهب والكفاءات ودفع مسيرة التقدم والبناء وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقال فيصل أحمد محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيمك للاستثمار(EMIC): «نحن فخورن بالانضمام لقائمة الداعمين في صندوق الوطن، حيث تعكس مساهمتنا هذه لدعم جهوده وأنشطته الرامية إلى الاستثمار في مستقبل أفضل ومزدهر التزامنا بتأدية واجبنا الوطني ورد الجميل لهذا الوطن المعطاء من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تقدمه بثبات على كافة المستويات ودفع مسيرة التنمية المستدامة في جميع المجالات».