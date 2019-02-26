فتح باب التنافس أمام الشركات لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة في الفجيرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن طرحها طلب إبداء الاهتمام في شهر يناير من العام الحالي، بهدف فتح مجال التنافس أمام الشركات أو ائتلاف المطورين الراغبين بتنفيذ مشروع جديد لإنتاج الطاقة في إمارة الفجيرة من خلال توربينات الدورة الغازية المركبة (CCGT) بسعة تصل إلى 2000 ميغاوات، والذي سيتيح للمطور الدخول في شراكة استراتيجية بنسبة تَملُّك 40% من شركة المشروع.

والتي سيتم تأسيسها وفقاً لقوانين إمارتي أبوظبي والفجيرة للمشاركة في مشروع الفجيرة لإنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل. في حين سيتم تَملُّك الحصة المتبقية بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مؤسسة أبوظبي للطاقة.

من الجدير بالذكر أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تسلمت أكثر من 31 «طلب إبداء اهتمام» من قبل الشركات العالمية والمحلية للتنافس في هذا المشروع، مما يعكس المكانة الاقتصادية التي تتصدرها إمارة أبوظبي، وقد تم إرسال «نماذج طلبات التأهيل» للشركات التي أبدت اهتمامها.

حيث سيتم إجراء مراجعة شاملة من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات لطلبات التأهيل التي سيتم استلامها، وستحصل الشركات التي سيتم تأهيلها وفق المعايير المتبعة على طلب تقديم العروض التفصيلية والمتوقع إرساله في 30 إبريل 2019 في حين تم تحديد يوم 30 سبتمبر 2019 كموعد نهائي لتقديم العروض.

خطة

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي اعتمدتها اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمدت اللجنة في يناير الماضي الخطة والميزانية الخمسية للسنوات الخمس المقبلة للقطاع .

وفي هذا السياق، أشار محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة مياه و كهرباء الإمارات إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية ذات كفاءة عالية وفعالة لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي لتمكين القطاع من تأمين ضمان إمداد الطاقة لإمارة أبوظبي وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.