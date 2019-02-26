شهادة دكتوراه لرائد في شرطة أبوظبي عن «التفكير الاستراتيجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، على رسالة دكتوراه، أعدّها الرائد الدكتور علي غانم الطويل، من مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، بعنوان «التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي - عملية تطبيقية عن استشراف المستقبل والقوة الناعمة في الشرطة والأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة».

والتقى مديرُ عام شرطة أبوظبي الباحثَ في مكتبه بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، واستمع إلى أهداف الدراسة، التي استعرضت جوانب مهمة في التفكير الاستراتيجي المؤسسي، واستشراف المستقبل، والقوة الناعمة.

وثمّن الجهود الريادية للباحث خلال استلامه نسخة من رسالته، وحثّه على مواصلة التفوق العلمي للارتقاء.