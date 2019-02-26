انطلاق أعمال لجنة المشاورات السياسية الإماراتية - البيروفية

المصدر: أبوظبي - وام

ناقشت لجنة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية بيرو، خلال اجتماعها الأول الذي عقد أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة أبوظبي، سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بجانب استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ترأس الجانب الإماراتي الدكتورة الصغيرة الأحبابي، مديرة إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما ترأس الجانب البيروفي السفير غوستافو أوتيرو زاباتا مدير إدارة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج في وزارة الخارجية البيروفية.

وأشادت الدكتورة الصغيرة الأحبابي بتطور العلاقات الإماراتية البيروفية، مؤكدة حرص واهتمام دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين.

من جانبه أكد مدير إدارة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج البيروفي أن العلاقات البيروفية الإماراتية تحظى باهتمام خاص من أعلى المستويات.. مشيراً إلى أن بيرو تحرص على تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

علاقات اقتصادية

وفي الجانب الاقتصادي أكد الجانب البيروفي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح محاور جديدة للتعاون الاقتصادي تدعم منظومة النمو الاقتصادي المشترك.. مشيداً بالتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع قطاعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي جعلتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً.

من جانبها دعت الدكتورة الصغيرة الأحبابي إلى الاستفادة من النمو المتميز الذي يحققه اقتصاد الإمارات من أجل توسيع قاعدة التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، فضلاً عن تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية للاستفادة من الإمكانات

تعاون دولي

وفي مجال التعاون الدولي أكدت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.