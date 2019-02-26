اكتمال الاستعدادات لـ «حصن الاتحاد 5» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات عرض «حصن الاتحاد 5» المزمع تنظيمه الجمعة المقبل بمنطقة الزوراء في عجمان عن استكمال كل استعداداتها لاستقبال الجمهور لحضور فعاليات العرض الأقوى لإمكانات وقدرات القوات المسلحة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن العرض سيكون مفتوحاً أمام الجمهور بجميع جنسياته ومن مختلف المراحل العمرية، داعيةً إلى زيارة القرية الترفيهية التي تبدأ فعاليتها العاشرة صباحاً، وتشمل ألعاب الأطفال والمطاعم العربية والغربية المتنوعة، إضافة إلى المتحف العسكري وعروض الفرقة الموسيقية والصقارة وركوب الخيل.

وأشارت إلى أنه تم توفير ما يزيد على 10 آلاف مقعد للجمهور لمشاهدة العرض الذي يبدأ في تمام الساعة الرابعة مساءً. ونظراً لكثافة الأعداد المتوقع حضورها دعت الجمهور إلى الحضور مبكراً لتجنب الازدحام المروري والتدافع أثناء الدخول. من جانبها أكدت شرطة عجمان توفير حافلات لنقل الجمهور إلى مكان العرض من أربع محطات رئيسية تم اعتمادها في الإمارة، هي محطة شارع محمد بن راشد آل مكتوم ومحطة السوق الصيني ومحطة سيتي سنتر عجمان ومحطة كورنيش عجمان.