القنصلية الكويتية في دبي تحتفل باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

نظمت القنصلية الكويتية في دبي مساء أمس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والخمسين لاستقلال الكويت والذكرى الثامنة والعشرين للتحرير.

وذلك في فندق مندرين أورينتال جميرا.حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين وعلى رأسهم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة.

ورفع القنصل العام ذياب فرحان الرشيدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة السعيدة. وأشاد الرشيدي في كلمته التي ألقاها أمام الحضور بعمق الروابط التاريخية الأخوية بين الكويت والإمارات.

مؤكداً أصالتها ومتانتها، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي مستدلاً بالمواقف المشرفة بين البلدين والجهود التي بذلتها دولة الإمارات إبان حرب الكويت.وأشار إلى اهتمام وحرص الجانبين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة ورفع مستوى هذه العلاقات إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وبما يعكس طموحات وتوجهات قيادة البلدين الشقيقين، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.

ولفت الرشيدي إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية تستند إلى جذور راسخة من التعاون المشترك ووحدة المصير، في مراحل مختلفة من التاريخ حيث كانت دولة الكويت ولا تزال تحتل موقعاً خاصاً في وجدان شعب الإمارات.

وأقيمت على هامش الاحتفالية العديد من الفقرات والفعاليات، حيث قدمت الفرقة الموسيقية التابعة لشرطة دبي فقرات موسيقية إلى جانب عزف النشيد الوطني لدولتي الإمارات والكويت، كما قدمت بعض فرق الفنون الشعبية الإماراتية والكويتية ألواناً مختلفة من التراث، وحظيت الاحتفالية التي استمرت على مدار ساعتين بحضور كبير من مواطني دولة الإمارات والكويت وعدد من المقيمين على أرض الدولة.