المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وشركة أسواق، عن إطلاق برنامج «وديمة» لمساعدة ضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال، وذلك بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين مؤخراً في مقر المؤسسة في دبي.

ووقّع الاتفاقية كل من عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وعفان الخوري، المدير التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة، بحضور عدد من من مسؤولي الجانبين.

ووفقاً للمذكرة ستدعم شركة أسواق برنامج «وديمة» من خلال تقديم قسائم شرائية سنوياً مخصصة لضحايا العنف والإتجار بالبشر، ويتم صرفها في سوبرماركت أسواق، على أن يتم تحديد القيمة الإجمالية لتلك القسائم مع بداية كل سنة .

اهتمام

من جهتها قالت عفراء البسطي، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن الاهتمام بالمرأة والطفل في دولة الإمارات بات يحظى باهتمام كبير سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، وذلك بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل المجتمعي جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مجتمع الإمارات.