وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق مبادرة «غِراس»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة غِراس، والتي تتمثل في موقع إلكتروني مصغر يتضمن معلومات مفصلة عن النباتات المستهدف زراعتها وتنميتها.

ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للبيئة، وتنفيذا لأهداف قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن مبادرة «غراس» تأتي ضمن استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة يشارك فيها كل فئات المجتمع، موضحاً أن الوزارة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص النباتات المحلية بدأت على المستوى الحكومي في تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع من كافة الإدارات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة لتحديد المناطق المستهدفة لزراعة النباتات المحلية.

وتحديد أنواع هذه النباتات المراد زراعتها والواردة في ملحق القرار بما يتماشى مع طبيعة البيئات المختلفة للدولة، وتحديد الشركاء والمشاتل الحكومية وغير الحكومية للحصول على البذور وشتلات النباتات المحلية. وأضاف معاليه: «وتشكل المبادرة خطوة داعمة تستهدف فئات الجمهور كافة لتحفيزهم وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجونها حول هذه النباتات وكيفية الحصول على بذورها وشتلاتها وخطوات زراعتها والاهتمام بها».

ويتضمن الموقع المصغر «غِراس» المتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة، معلومات مفصلة وصوراً للنباتات المحلية التي يشملها القرار، تضم أسماءها العلمية والمحلية المتداولة، والوصف النباتي لها، والذي يشمل أطوالها وشكلها وألوانها، ومواسم زراعتها وازدهارها، إضافة إلى أماكن ومشاتل توزيع وبيع بذورها وشتلاتها على مستوى الدولة والبالغ عددها 54 مشتلا بتفاصيل التواصل معها.

قاعدة بيانات

ويهدف إطلاق «غراس» إلى توفير قاعدة بيانات معرفية باللغتين العربية والإنجليزية للجمهور تساهم في زيادة وعيه بطبيعة النباتات المحلية المستهدف التوسع في زراعتها، إضافة إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية بالدولة، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للنباتات المحلية.

وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتحقيقاً لهدف تحفيز فئات المجتمع كافة وحثهم على المشاركة في زراعة النباتات المحلية، ستتيح مبادرة «غراس» للجمهور نشر صور لتجربتهم في زراعة هذه النباتات ورعايتها وازدهارها.

وتشمل مبادرة «غراس» إطلاق تطبيق ذكي للهواتف والأجهزة المتحركة الذكية يضم الخدمات والمعلومات التي يشملها الموقع كافة، ويعكف فريق عمل الوزارة على تجهيزه حالياً لإطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وإلى ذلك تضم قائمة النباتات المحلية التي تشملها المبادرة 72 نوعاً، منها الغاف، السمر السنط، الحنة، السدر، النبق المرخ، العوسج، الرمث، القضب، العلقة، الفجيلة، الحردة، التين البري، النش، اليسر، الأراك، العثوت، الشنينة، الحرمل، القطف، العشرق، الخريزة.