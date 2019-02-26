431.3 ألف طالب استفادوا من «دبي العطاء» في باكستان

المصدر: دبي - البيان

أكملت بنجاح دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامجاً مدته 3 سنوات في باكستان أسهم في تحقيق تحسن كبير في نتائج التعلم والالتحاق بالمدرسة والانتقال من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي إلى مرحلة التعليم الأساسي لـ431.372 طالباً وطالبة.

وتم تنفيذ البرنامج الذي تصل قيمته إلى 19.78 مليون درهم (5.38 مليون دولار) في محافظات البنجاب والسند وبلوشستان بالشراكة مع مؤسسة إدارة التعليم والوعي (ITA).

تعليم الطفولة

وركز البرنامج على ترسيخ مفهوم تعليم الطفولة المبكرة في المدارس الحكومية وتوفير التعليم المسرّع والدعم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بهدف تمكين الأطفال من الحصول على التعلم التجريبي الشامل، وتشجيع انتقالهم من مرحلة التعليم ما قبل الأساسي إلى التعليم الأساسي، علاوة على ذلك ركز البرنامج على نشر ثقافة القراءة بين الأطفال لتحسين التعلم والمواطنة عبر المدارس في باكستان.

كما سلط البرنامج الضوء على بناء قدرات المعلمين في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال نموذج «معلمون بلا حدود»، والتأثير على السياسة العامة للتعليم وحق الفتيات في الحصول على التعليم.

وقالت أنينا ماتسون، رئيسة إدارة البرامج في دبي العطاء: «لوحظ في المقاطعات الثلاث في باكستان، حيث جرى تنفيذ البرنامج، أن 58% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة لم يتمكنوا من قراءة حرف واحد أو كلمة إنجليزية واحدة، ولكن في نهاية فترة البرنامج أصبح بمقدور 70% من الأطفال المشاركين قراءة الكلمات أو الجمل أو حتى القصص.

وبالتالي نحن فخورون للغاية بما حققناه من خلال هذا البرنامج، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارب الإيجابية التي أحدثت تغييراً في حياة أولئك الأطفال نتيجة لمكوناته وأنشطته المختلفة، مثل اكتساب مهارات التعلم التأسيسية وتطوير بيئة مناسبة لمتابعة التعليم.

لقد أحدث برنامجنا بالشراكة مع مؤسسة إدارة التعليم والوعي تأثيراً ملحوظاً وإيجابياً على نتائج تعلم الأطفال ومعدلات الالتحاق بالمدرسة، ومهّد لهم الطريق للازدهار طوال رحلتهم التعليمية».

زيادة

وأظهر تقييم مستقل لبرنامج دبي العطاء في باكستان، أجرته مؤخراً مجموعة «ألتامونت»، زيادةً في معدل الالتحاق بمدارس التعليم ما قبل الأساسي بنسبة 55% في 438 مدرسة.

وارتفاعاً في معدل انتقال الأطفال من مرحلة التعليم ما قبل الأساسي إلى التعليم الأساسي بنسبة 61%، كما أشار التقييم إلى التأثير الكبير الذي أحدثه البرنامج لدى الأطفال خارج المدرسة في باكستان من خلال معسكر «التعلم من أجل العمل»، الذي تم تنظيمه في 556 مدرسة، والذي قدم دعماً لتطوير مهارات القراءة والكتابة والحساب لـ 21.719 من الأطفال ممن هم خارج المدرسة و13.541 من الطلاب المعرضين للخطر (أكثر بقليل من نصفهم من الفتيات).

وفيما يتعلق بالحساب، أظهر التقييم أن 19% فقط من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس تمكنوا من تحديد الأرقام حتى 99 عند بداية البرنامج، وارتفعت هذه النسبة إلى 35% عند نهايته، كما أن 1% من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة كانت لديهم القدرة على إجراء عملية حسابية بسيطة قبل البرنامج، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 31% عقب تنفيذ البرنامج.

وتم من خلال البرنامج دمج العديد من الأطفال في المدارس، وأفادت تقارير مؤسسة إدارة التعليم والوعي عن اتجاه تصاعدي بنسبة 55% في الالتحاق بالمدارس المدعومة من قبل دبي العطاء.

دعم

وقالت بيلا رضا جميل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدارة التعليم والوعي: «لقد كان الدعم الذي قدمته دبي العطاء لباكستان استراتيجياً ومهماً في الارتقاء بالمشهد التعليمي للبلاد.

وقد جاء البرنامج متوافقاً بشكل جيد مع الأولويات الوطنية والإقليمية على النحو المبين في مخططات القطاع لتنمية الطفولة المبكرة فيما يتعلق بالاستعداد المبكر للتعلم، وتسريع فرص التعلم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ودعم المرافق التعليمية، وتدريب المعلمين، بما في ذلك التطوير المهني المختلط والمهرجانات الأدبية المبتكرة للأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها.