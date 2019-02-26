محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود المحيربي

المصدر: أبوظبي، أم القيوين - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى حميد وخليفة عبدالله محمد المسعود المحيربي في وفاة والدهما عبدالله المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وذلك خلال زيارة سموه أمس مجلس العزاء في مجلس البطين بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه وأقربائه.. داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وينزله منازل الصالحين الأبرار ويجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه ومجتمعه.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

نعي

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أول من أمس.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.. و«إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

صلاة وتشييع

وكان سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، قد أدوا ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي، رحمه الله، وذلك في مسجد الشيخ زايد بمنطقة البطين في أبوظبي.

كما أدى الصلاة.. الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين.

وقد شُيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة البطين بأبوظبي.

مواساة

أيضاً قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله محمد المسعود.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «رحم الله فقيد الوطن عبدالله محمد المسعود المحيربي.. فالإمارات أنجبت وما زالت تنجب رجالاً، تبقى ذكراهم العطرة عالقة في ذاكرة الوطن».