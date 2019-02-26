رفع راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

رفع اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في حديقة شجرة الاتحاد بمبنى القيادة العامة لشرطة دبي بعد فوز مبادرة مركز الشرطة الذكي التابعة لشرطة دبي براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2018.

كأفضل مبادرة حكومية، بحضور مساعدي القائد العام، وإيمان السويدي، مدير أول «مركز نموذج دبي» ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، وعدد من الضباط وأصحاب الهمم وطلبة المدارس.

وأعرب اللواء عبدالله خليفة المري عن سروره وسعادته بأن البرنامج يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً أن شرطة دبي تتبنى ما قاله سموه: «إن تحقيق سعادة المتعاملين، يمثل الهدف الأسمى للعمل الحكومي» وتسعى جاهدة لتعزيز ثقة وسعادة المتعاملين بتقديم خدمات نوعية تواكب توجهات القيادة والتطورات المتسارعة لدبي الذكية.

وقال إن حصول مبادرة مركز الشرطة الذكي على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، وتخطي عملية التقييم الصارمة، يؤكد أنها تلامس يوميات الجمهور وتقدم له حلولاً مبتكرة تحقق سعادة المتعاملين التي تعد المقياس الرئيس لكفاءة وتميز العمل الحكومي، مثمناً جهود فريق عمل القيادة العامة لشرطة دبي .

وأضاف إن مبادرة «مركز الشرطة الذكي» تعد جزءاً من مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي لدعم جهود حكومة دبي في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى مركز الشرطة الذكي، وتشجيع الجمهور على استخدام البرامج الإلكترونية والذكية لكافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، موفراً 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية.

إشادة

أشاد اللواء المري بحصول مركز الشرطة الذكي في شرطة دبي على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري.