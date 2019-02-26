ضاحي خلفان يحاضر حول التغيّب وتوعية الأبناء

المصدر: دبي - البيان

قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، محاضرة تخصصية ركز فيها معاليه على قضايا التغيب، والاهتمام بتفاصيل البلاغ لمعرفة أسباب التغيب، وخصوصاً عند الأحداث، وبين أهمية نشر الوعي بين الأهالي في التنبيه على الأبناء وتوعيتهم بالمخاطر التي قد تحدق بهم بمخالطتهم رفقاء السوء، أو ارتياد الأماكن المشبوهة.

وتأتي هذه المحاضرة لنقل الخبرات المكتسبة من خلال استعراض بعض القضايا الجنائية المهمة التي وقعت في وقت سابق، وكيفية فك غموضها وحلها من خلال تحليل ملابسات الجريمة وطرق التغلب على المعوقات التي تواجه ضابط البحث الجنائي.

وعرض معاليه بعض القضايا المهمة التي يؤخذ منها العبرة والتعلم، مثل قضية «جريمة في وسط الصحراء»، التي وقعت أحداثها قبل سنوات عديدة، وهي إحدى القضايا التي يمكن أن يستفيد منها ضباط البحث الجنائي، وتمثل نموذجاً علمياً لحل القضايا المعقدة.

جاء ذلك في إطار تأهيل طلاب الماجستير لعلوم البحث الجنائي، من خلال سلسلة محاضرات برنامج الدبلوم في ماجستير البحث الجنائي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الضباط وطلبة البحث الجنائي بإكسابهم الخبرة العلمية والعملية والتجارب الميدانية.