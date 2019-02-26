أصداء واسعة في الصحافة العالمية عن موعد إطلاق مركبة (سويوز إم إس 15)

المصدر: ■ إعداد: فاتن مصبح

تطرق موقع محطة «ميدياوان تي في» الناطق باللغة الماليالامية إلى رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى اختيار الرائدين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، للمهمة، حيث سيقوم أحدهما بأول رحلة للفضاء الخارجي.

ونقل الموقع عن وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية أن الرائدين خضعا لتدريبات في المركز الروسي «يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء» في إحدى غابات العاصمة الروسية موسكو.

وأرفق الموقع صورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يتوسط المنصوري والنيادي.

أما صحيفة «ذا فيليبينو تايمز» الفلبينية فعنونت: «أول رائد فضاء إماراتي يسافر للفضاء في مهمة من ثمانية أيام من سبتمبر».

وأفاد موقع الصحيفة في التفاصيل أنه «وفقاً للبرنامج الجديد، انتقل موعد إطلاق مركبة (سويوز إم إس 15) إلى 25 سبتمبر، ما يعني أن مهلة مهمة رائد الفضاء العربي ستستمر ثمانية أيام بدلاً من عشرة كما كان مقرراً».

ونقلت عن وكالة سبوتنيك كذلك بأن تسعة مرشحين إماراتيين زاروا روسيا في يوليو 2018 لإجراء الفحوصات الطبية واختبارات المحاكاة، حيث أكمل اثنان فقط، هما هزاع المنصوري، وسلطان النيادي التدريبات في محيط مدينة موسكو، على أن يصبح أحدهما أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية.