إشادة بقرار حاكم الشارقة إعفاء المساجد من خدمات الكهرباء

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعفاء المساجد وملحقاتها في الإمارة من مواد ورسوم توصيل خدمات المياه والكهرباء والغاز، وذلك في المناطق التي تشرف على تقديم خدماتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مؤكداً أن هذه المكرمة تأتي ضمن سلسلة مكرمات سموه الداعمة للمساجد والعاملين بها.

وتوجه السبوسي بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لدعمه المتواصل، ومتابعته الحثيثة، وتذليله كافة العقبات للشؤون الإسلامية، وتخصيص أفضل الأراضي والأماكن الحيوية بالإمارة لتشييد وبناء المساجد عليها حتى صارت معلماً بارزاً لها.