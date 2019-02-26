نادي دبي للسيدات ينظّم يوماً مفتوحاً للكويتيات

المصدر: دبي - البيان

نظم نادي دبي للسيدات في مقره بمنطقة جميرا أمس، يوماً مفتوحاً للسيدات الكويتيات المقيمات والزائرات للدولة، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، اشتمل على عدد من الفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل إماراتي.

وقالت لمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات إن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، تأكيداً على أواصر القربى والأخوة والمحبة التي تربط الشعبين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وفي ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، كما تعكس حرص سموها على مد جسور المحبة والتواصل مع السيدات من كافة الدول الشقيقة والصديقة في المناسبات المختلفة على مدار العام.