شرطة أبوظبي تستقبل الكويتيين في المطار بالورود والأعلام

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت شرطة أبوظبي الأشقاء الكويتيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورود وأعلام البلدين الشقيقين، ابتهاجاً واحتفالاً باليوم الوطني 58 لدولة الكويت الشقيقة والذي يصادف 25 فبراير الجاري.

وشاركت شرطة أبوظبي الأشقاء الكويتيين القادمين عبر المطار فرحتهم وباركت لهم احتفالاتهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية.. متمنية لدولة الكويت الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار.

وكان في استقبال الأشقاء الكويتيين عدد من الضباط والشرطة النسائية ومنتسبي إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي الدولي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وعبر الكويتيون عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.