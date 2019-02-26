خلوة استراتيجية في شرطة دبي لمناقشة «آي سيرف»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في القيادة العامة لشرطة دبي خلوة استراتيجية لمناقشة مشروع «آي سيرف» المبتكر الذي يركز على النقل المستدام والطاقة النظيفة.

وناقشت الخلوة آلية تنفيذ مبادرة «آي سيرف» التي سيكون لها دور مهم في استشراف مستقبل سيارات الشرطة، ويتميز المشروع بأنظمة تنبؤ سيتم توظيفها في رصد الفعاليات في الإمارة، وتعزيز استدامة المدينة، والإسهام في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، ما يدعم الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

وحضر الخلوة الاستراتيجية العقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والمقدم مهندس حسين أحمد بن غليطة المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والمقدم بدر علي بو سمرة، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، والمقدم سلطان أحمد المري من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من المهندسين والمعنيين من العسكريين والمدنيين.