مواصلات الإمارات تطوّر بناها التحتية بـ10 مشاريع في 2018

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات أنها أنجزت خلال العام الماضي 10 مشاريع تعنى بتطوير البنية التحتية على مساحة تزيد على 120 ألف متر مربع.

وذلك في إطار دعم أنشطة وعمليات مواصلات الإمارات في قطاع النقل ومواكبة نمو أعمالها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والوصول إلى مستوى راقٍ من الخدمة الذي يضمن راحة وسعادة المتعاملين والشركاء والموظفين.

وأشارت فريـال توكّل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، أن المشاريع المنفذّة تواكب رؤية المؤسسة «مواصلات متكاملة ونمو مستدام»، حيث تنسجم المشاريع مع مساعي التطوير.

وأشارت إلى أنه استكمالاً لخطة المؤسسة المعتمدة في التوسع وتطوير البنى التحتية، فإنه من المزمع تنفيذ وإنجاز 11 مشروعاً مع نهاية العام الحالي 2019 .