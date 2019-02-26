3 ملايين متعامل عبر الموقع الإلكتروني لـ«كهرباء الشارقة» 2018

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة أن أكثر من 3 ملايين من المشتركين أنهوا معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، كما قام أكثر من 54 ألف متعامل بتثبيت تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون وذلك خلال عام 2018.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان .