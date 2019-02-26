«حفظ النعمة».. مساعٍ لمحاربة الإسراف والتبذير

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

رسمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر مشروع حفظ النعمة صورة حضارية للتعامل مع مظاهر الإسراف والتبذير من خلال التوعية بأهمية حفظ النعمة من طعام وكساء وأثاث وغيرها من النعم حيث تمكن المشروع من تحويل الفائض منها إلى مواد يمكن الاستفادة منها وإعادة توزيعها بأسلوب حضاري ووفقاً لشروط محددة والتي استفادت منها آلاف الأسر والفئات المتعففة والمحتاجة داخل وخارج الدولة.

ونجح المشروع الذي انطلق منذ 2004 في محاربة أوجه الإسراف والبذخ التي تكثر في العديد من المناسبات حيث يتم التخلص ورمي كميات كبيرة من الأطعمة الفائضة عن الحاجة، والحرص على حفظ هذه النعم وإعادة تجهيزها وفق الشكل الذي يتيح تقديمها للمحتاجين.