شرطة أبوظبي: تطوير قدرات الشباب ليكونوا قادة المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي، اهتمامها بتنمية مهارات وقدرات فئة الموظفين الشباب وتطوير الذات، وتأهليهم ليكونوا قادة في المستقبل يسهمون في مسيرة الإنجاز والتطوير.

وكان اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، التقى منتسبي ومنسقي برنامج القيادات الشابة «80 قائدا شابا» الذي يهدف إلى تأهيل وتمكين الموظفين الشباب ليكونوا قادة المستقبل من خلال تزويدهم بالمعارف وإكسابهم القدرات والمهارات.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بفرص التطوير والتحسين، وأساليب التعلم من القيادات الشرطية وكيفية اكتساب سمات ومواصفات القائد المتميز وإبراز قدراته ومهاراته القيادية وتطوير الذات.