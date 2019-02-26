إطلاق «بتسامحنا يأمن مجتمعنا» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي حملة التسامح والأمن المجتمعي، تحت شعار «بتسامحنا يأمن مجتمعنا»، تعزيزاً لقيم التسامح والأمان.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع «الجهة المنفذة»، أن الحملة تأتي ضمن مبادرات «عام التسامح 2019»، وبالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة وشركاء استراتيجيين.

وأكد العفاري اهتمام دولة الإمارات بنشر قيم التسامح والتعايش بوصفها الركيزة الأساسية في تعزيز الأمن والاستقرار بين الشعوب، لافتاً إلى أن الحملة تركز على توعية فئات المجتمع وتعريفهم بمفهوم التسامح وأنواعه، الأمني والمجتمعي والديني والأسري والوظيفي.

وأشار إلى دور الحملة في التوعية بأهمية التسامح في مواجهة الجريمة والتصدي لها، ونشر قوانين الدولة التي تكفل العدل والاحترام والمساواة وتجَرّم الكراهية والعصبية ومسببات الفرقة ونبذ العنف والتطرف.