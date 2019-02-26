حكومة عجمان تنضم لبرنامج الخصومات الخاص «امتيازات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، انضمام موظفي حكومة عجمان إلى قائمة المستفيدين من برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات».

، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها، مؤخراً، مع الموارد البشرية المركزية بعجمان، حيث مثل الهيئة مديرها العام الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، في حين مثل الموارد البشرية المركزية مديرها العام راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي.

وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، أن حكومة عجمان هي الحكومة المحلية الأولى التي تنضم لبرنامج «امتيازات»، مؤكداً أن انضمام حكومة عجمان إلى قائمة المستفيدين من برنامج «امتيازات»، يشكل إضافة حقيقية للبرنامج، ونقلة نوعية في مسيرته التي انطلقت في العام 2011.