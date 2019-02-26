يستوليان على 2.3 مليون درهم من 3 مستثمرين

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي، أمس، بائعاً عربياً في العشرينيات من عمره، بتهمة الاشتراك مع آخر هارب، في جريمة سرقة مليونين و300 ألف درهم من 3 مستثمرين عن طريق الحيلة الخداع، بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وقالت النيابة إن المتهمين أوهما المجني عليهم، وهم أوروبي وآسيويان، برغبتهما بصرف مبلغ وقدره 700 ألف دولار أمريكي إلى الدرهم الإماراتي، بقيمة أقل من سعره السوقي بنسبة 8 %، بحجة حاجتهما الماسة للدراهم، وأنهما لا يستطيعان تحويل المبلغ عن طريق الصرافة مرة واحدة، مشيرة إلى إتمام اتفاق بين الطرفين على مكان الصفقة، وهو شقة أحد الضحايا.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين حضرا إلى شقة أحد الضحايا، وهي مكان تسليم وتسلم العملات المذكورة، وما إن تأكدا من وجود المبلغ بحوزتهم، حتى اعتديا عليهم، وهدداهم بالقتل. دبي- البيان

أصدرت المحكمة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالحبس سنتين، والإبعاد بحق عصابة أفريقية، هاجمت سيارة نقل أموال بالفؤوس والسكاكين، واعتدت على سائقها وحارس أمنها وموظف آخر، وسرقت 265 ألف درهم أثناء استلامها من إحدى شركات الصرافة، الكائنة في منطقة المحيصنة الثانية.

وأظهرت التحقيقات النيابية، أن أفراد العصابة البالغ عدد أفرادها 9 أشخاص أحدهم هارب، استغلوا انشغال مشغلي سيارة نقل الأموال، باستلام حصيلة عمل شركة الصرافة في يوليو الماضي، فاعترضوا طريقهم أثناء العودة إلى السيارة، وهاجموهم بالأسلحة البيضاء، واعتدوا عليهم قبل أن يتمكنوا من سرقة حقيبة الأموال .

Ⅶ دبي-رامي عايش

خداع

الحبس سنتين لسارقي 265 ألف درهم من شركة صرافة

عصابة