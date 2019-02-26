«تفاهم» بين دفاع مدني أبوظبي و«زايد العليا» لدعم السلامة العامة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، مذكرة تفاهم بشأن دعم تطبيق استراتيجية السلامة العامة والوقاية من الحرائق في مباني ومرافق المؤسسة بإمارة أبوظبي.

وقع المذكرة، العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، وعبدالله عبد العالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنى الكتبي، على روح التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق تطلعات الحكومة، لافتاً إلى أهميتها لتوفير السلامة العامة لجميع أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص، أصحاب الهمم، التي تحتاج إلى نهج أكثر دقة في التخطيط لحالات الطوارئ، وتعزيز ثقافة الوقاية من الحوادث والالتزام بمعايير السلامة.